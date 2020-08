Roma, pronto l'asse di mercato con l'Arsenal: potrebbe offrire 20 milioni per Diawara

La Roma studia una cessione importante, che non sarà Kluivert come sembrava in un primo momento ma Amadou Diawara. I buoni rapporti con l'Arsenal, facilitano un vero e proprio asse di mercato: i Gunners, secondo il Corriere dello Sport, potrebbero offrire 20 milioni per Diawara, mentre è difficile ipotizzare uno scambio con Torreira per questioni di ingaggio dell'uruguaiano.