Roma, proposti Giroud e Tadic per sostituire Dzeko ma non convincono

vedi letture

Negli ultimi giorni alla Roma sono stati proposti due attaccanti esperti per l'eventuale sostituzione di Edin Dzeko, potenziale obiettivo di mercato della Juventus e dell'Inter. Si tratta di Olivier Giroud del Chelsea e Tadic in uscita dall'Ajax. I due profili però non convincono molto i dirigenti romanisti, che non li hanno scartati a prescindere ma che li hanno posti in fondo alla lista degli obiettivi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.