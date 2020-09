Roma, proposto Lacazette ma Friedkin non ha dato il via libera a causa dei costi

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Stampa, la scorsa settimana alcuni intermediari hanno proposto Alexander Lacazette alla Roma. Dopo attenta valutazione dei costi dell'operazione, che hanno preso in esame sia l'ingaggio che il prezzo che avrebbe richiesto l'Arsenal, il nuovo presidente della Roma Dan Friedkin non ha dato il via libera per effettuare un eventuale tentativo.