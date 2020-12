Roma, prosegue il recupero di Zaniolo. E il club lavora per il rinnovo fino al 2025

Prosegue giorno dopo giorno il recupero di Nicolò Zaniolo dopo la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, effettuata a settembre. Come riportato da La Repubblica, la Roma si sta intanto muovendo per rinnovare il contratto del calciatore fino al 2025, per blindarlo e per dimostrargli la fiducia della società.