Entro fine gennaio, al massimo per i primi di febbraio, la Roma passerà nelle mani di Dan Friedkin. Questo quanto racconta il Corriere dello Sport che spiega come anche durante le feste gli avvocati della JpMorgan abbiano continuato a studiare le carte delle 12 società della galassia Roma. L'operazione con Pallotta come detto va avanti, anche se esiste un po' di apprensione per il nuovo stadio di Tor di Valle, asset che Friedkin ritiene fondamentale. E domani i tecnici del Comune inizieranno a lavorare sul testo definitivo della convenzione urbanistica da presentare alla Raggi.