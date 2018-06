Roma, prossima settimana incontro con l'agente di Florenzi per il rinnovo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prossima settimana, scrive la Gazzetta dello Sport, la Roma e l'entourage di Alessandro Florenzi si incontreranno per discutere del rinnovo di contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel 2019. Florenzi chiede uno stipendio da top della rosa, mentre la società continua nel suo percorso per calmierare gli stipendi. Un accordo è comunque possivile, per la rosea.