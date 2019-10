Roma, protesta sui social: "Rigore inesistente". Poi ironizza sul VAR

© foto di www.imagephotoagency.it

Una decisione decisamente discutibile quella di Collum, direttore di gara di Roma-Borussia Monchengladbach. Una decisione che ha portato al rigore concesso ai tedeschi e trasformato allo scadere, con la palla che però aveva colpito in faccia Smalling e non sul braccio. L'assenza del VAR nella fase a gironi di Europa League ha dunque pesato, anche il club capitolino ha protestato sui social. "Incredibile, sotto al diluvio non riusciamo a trovare il 2-0 e subiamo il pareggio per un rigore inesistente...".

Incredibile, sotto al diluvio non riusciamo a trovare il 2-0 e subiamo il pareggio per un rigore inesistente...#RomaBMG pic.twitter.com/gsoXEOz8uW — AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2019

Poi, tramite l'account inglese, non nuovo ai montaggi e alle ironie social, una stecca alla decisione della UEFA di non usare il VAR nella fase a gironi dell'Europa League.