Roma, provaci ancora Borja. Fonseca aspetta e rilancia lo spagnolo

vedi letture

Torna l’Europa e con lei la chance di Borja Mayoral di essere schierato nuovamente dal primo minuto. L’ex Real Madrid sarà ancora l’epicentro dell’attacco come già accaduto contro Young Boys e Cska Sofia. Dunque, almeno dall’inizio, niente esperimento delle due punte con Dzeko. “L’importante per me è far giocare i ragazzi. La cosa fondamentale è che Borja Mayoral giochi, perché ha bisogno di farlo e di adattarsi alla nostra squadra” ha spiegato ieri in conferenza Fonseca. Ora spetta al centravanti fare la sua parte e dimostrare che le prime due apparizioni in coppa non corrispondono al vero Borja Mayoral. In 129 minuti disputati nessun pericolo procurato ai portieri avversari e due soli tiri (uno per partita), tra l’altro fuori dallo specchio della porta.Troppo poco per chi nel giorno della sua presentazione aveva alzato la voce dicendo: “Non sono qui per fare la riserva di Dzeko”.

A oggi il bosniaco resta il titolare indiscusso dell’attacco giallorosso e dopo la trattativa sfumata con la Juventus sembra nuovamente calato nel progetto Roma come testimoniano i 3 gol post sosta per le Nazionali. Insomma, Borja è avvisato: per accaparrarsi il posto dovrà dare molto di più.