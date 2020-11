Roma, provaci ancora Borja: l'equivoco del vice Dzeko che ha bisogno di Dzeko

L'avventura romanista di Borja Mayoral non è iniziata col piede giusto anzi si può dire che in Serie A non sia praticamente nemmeno iniziata visti i soli 6 minuti disputati fino a questo momento nel nostro campionato. Diverso il discorso in Europa League, dove Fonseca gli ha già concesso due occasioni da titolare, salvo poi cambiarlo repentinamente nella ripresa per provare a vincere con i titolari in campo.

Lo spagnolo è arrivato in estate con tante aspettative sulle spalle. Qualcuno addirittura aveva prospettato per lui il ruolo di futuro sostituto di capitan Dzeko, magari anche in vista del mercato di gennaio, ma quello che è quanto mai chiaro dopo questa prima parte di stagione, è che i due sono molto diversi e non solo per il numero di reti nel bagaglio.

In conferenza stampa ieri, il tecnico portoghese ha finalmente aperto all'ipotesi di vedere i due fianco a fianco dal primo minuto, una soluzione che tatticamente permetterebbe allo spagnolo di liberarsi dei compiti della punta classica, vestendo di nuovo i panni dell'attaccante che attacca lo spazio. Esattamente quello lasciato vuoto dai movimenti del bosniaco. Una soluzione che potrebbe fare al caso dei giallorossi ma che per ora, per problemi di turnover soprattutto, non è mai stata provata sul terreno di gioco.

Contro il Cluj, comunque vada, l'Europa League si trasformerà ancora una volta nella Coppa Borja, con l'ex Real Madrid che dovrà sfornare un'ottima prestazione per fugare i dubbi nati dopo le prime uscite stagionali.