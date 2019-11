Roma, provaci ancora Under: un solo gol nel 2019 ma Fonseca ci crede

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Cengiz è pronto a giocare”. Quattro parole, unite al recupero di Pellegrini, che equivalgono a un sospiro di sollievo per Fonseca, nuovamente in grado di poter scegliere sulla trequarti nonostante lo stop di Pastore per una botta all’anca. Dunque domani contro il Brescia torna titolare Under quasi tre mesi dopo l’ultima volta. Era la sfida con la Lazio alla seconda giornata, poi la sosta con la Turchia gli procura una lesione che gli fa saltare 10 partite tra campionato e coppa. Nell’ultimo break per le Nazionali, invece, la sfida con l’Islanda è servita a dare minuti all’esterno giallorosso, ma senza sovraccaricare perché vista la qualificazione ottenuta con una giornata d’anticipo a Euro 2020, il ct ha concesso all’ex Basaksehir di tornare prima a Trigoria saltando la sfida con Andorra.

CONDIZIONE - Dopo la Nazionale, allora, l’obiettivo è riprendersi anche la Roma perché Fonseca nelle ultime tre partite lo ha utilizzato solo a gara in corso a causa di una condizione mentale e fisica non ottimale. Il tecnico portoghese e il suo staff da un paio di settimane a questa parte lavorano molto su Under, giocatore sul quale l’ex Shakhtar crede molto e lo testimonia il pressing fatto sulla società in estate affinché rinnovasse. Allenamenti personalizzati, un nutrizionista e continui colloqui durante e dopo le sedute: queste le chiavi utilizzate per sbloccare un giocatore che viene ritenuto centrale nel nuovo progetto giallorosso.

ANNO SOLARE - L’avvio di stagione era stato anche incoraggiante con il gol all’esordio contro il Genoa. La marcatura dell’Olimpico, però, è l’unica rete del turco in un 2019 particolarmente sfortunato dal punto di vista degli infortuni. La Roma, infatti, nell’anno solare in corso ha disputato fin qui 38 gare tra campionato, Coppa Italia e Champions League. L’esterno ne ha saltate 21 e solo nel 45% dei match totali era a disposizione dei tre tecnici avuti (Di Francesco, Ranieri e Fonseca). Un trend che a Trigoria vogliono cambiare e che lo stesso Under spera di mettersi alle spalle già contro il Brescia questo pomeriggio.