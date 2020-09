Roma, prove di campionato. Contro il Frosinone otto titolari che Fonseca riproporrà a Verona

Non c’è due senza tre. E’ quello che si augura Fonseca sabato contro il Cagliari dopo aver vinto già i test contro Sambenedettese e Frosinone. Se quello contro la squadra di Montero, complice le tante assenze, era stato poco indicativo per la stagione che verrà, quello di ieri ha tutt’altro significato. Con ogni probabilità, infatti, otto giocatori degli undici in campo dal primo minuto potrebbero essere titolari anche il 19 settembre con il Verona. Stiamo parlando di Pau Lopez, Mancini, Ibanez, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini e Calafiori. A questi Fonseca si augura di poter aggiungere Smalling in difesa per tenersi Cristante come prima alternativa per il centrocampo, mentre sull’out di destra giocherà uno tra Spinazzola e Florenzi con il primo in vantaggio. Fuori poi Under con Mkhitaryan arretrato e dietro a Edin Dzeko.

Ieri il bosniaco, insieme a Florenzi e Spinazzola, hanno goduto di un giorno di riposo in più perché a Fonseca sono sembrati più stanchi rispetto agli altri Nazionali rientrati. Piano piano poi il portoghese ritroverà anche Pedro (sta recuperando dall’infortunio alla spalla) e Carles Perez, pronto a riprendere gli allenamenti dopo esser tornato negativo al Covid-19. Sicuramente non ci sarà Zaniolo che dovrà rimanere a lungo fuori per colpa della rottura del legamento anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore deve ancora decidere dove operarsi anche se è molto probabile che sia in Austria, più precisamente a Innsbruck dove si sono già sottoposti a intervento Chiellini e Demiral. Lunedì potrebbe essere il giorno chiave, ma una cosa è certa: la Roma non cercherà sostituti nel suo ruolo. Si sente coperta con Pellegrini, Mkhitaruyan, Carles Perez e uno che resterà tra Under e Kluivert, più il secondo.