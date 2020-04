Roma, prove di disgelo tra Pallotta e Friedkin

Una trattativa congelata ma non abbandonata. È questa la situazione che attualmente intercorre tra i due tycoon americani che andranno a disegnare il futuro a breve termine della Roma. Da una parte Pallotta, reduce dalla bella notizia del taglio degli stipendi decisa dai suoi dipendenti a tinte giallorosse, dall’altra Friedkin che prima dell’emergenza Coronavirus aveva di fatto predisposto tutti i termini relativi al passaggio di proprietà delle quote di maggioranza dei capitolini. Anche se va sottolineato come sarà la chiusura del bilancio a fare la differenza, e a proposito di questo la sessione di mercato incombente avrà un ruolo di rilevanza indispensabile. Tanti scambi in vista e possibilità di cercare di abbassare il monte ingaggi sino a renderlo maggiormente appetibile per il compratore. Una possibilità che si sta tramutando in esigenza ineludibile. In attesa della rivoluzione.