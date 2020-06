Roma, prove di qualità per Fonseca e Zappacosta punta all’esordio dal primo minuto

Archiviata la prima gara con la Sampdoria, la Roma domani si appresta ad affrontare la sua seconda delle 12 gare che la vedranno impegnata da qui a fine stagione. Un percorso lungo, ma concentrato in pochi giorni, che sancirà l’ingresso o meno alla prossima Champions League. Per continuare il cammino virtuoso intrapreso contro i blucerchiati Fonseca cambierà diversi elementi perché le partite sono tante e il tempo per riposarsi è poco. C’è bisogno di tutti e sulla trequarti Pastore lascerà il posto a Lorenzo Pellegrini con Mkhitaryan che si sposterà a sinistra, mentre a destra sarà confermato Carles Perez. Una trequarti ricca di qualità e che sarà supportata in mediana da Veretout e Cristante. Diawara, infatti, non è ancora al meglio e contro la Sampdoria ha dimostrato di essere indietro rispetto ai suoi compagni.

Chi verrà promosso a titolare sarà Mancini, ormai perfettamente recupero, e farne le spese il giovane Ibanez. Dovrebbe poi essere arrivato anche il giorno dell’esordio da titolare per Zappacosta, tornato in campo dopo otto mesi di stop tra coronavirus e infortuni vari. Con la Samp ha dato il cambio a Bruno Peres, ma domani è pronto a prendersi una maglia da titolare per cercare di convincere Fonseca e la dirigenza che possa essere utile alla causa giallorossa anche la prossima stagione.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko