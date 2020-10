Roma, prove di spagnolo per Fonseca. Idea Pedro-Carles-Borja contro il Benevento

Fonseca riabbraccia i nazionali, ma a due giorni dalla sfida con il Benevento che apre il primo tour de force della stagione sono diversi i dubbi di formazione. Mkhitaryan, Pellegrini e Dzeko sono tornati dagli impegni con le rispettive selezioni solamente nella giornata di ieri e la condizione non potrà essere delle migliori già domenica, soprattutto in considerazione del doppio impegno in trasferta che ci sarà subito dopo con Young Boys e Milan. Per questo Fonseca durante la sosta ha iniziato un corso intensivo di spagnolo e il tridente con il Benevento all’Olimpico potrebbe essere a forti tinte iberiche.

Se Pedro è sicuro del posto da titolare dopo le gare già disputate con Verona, Juventus e Udinese, tra due giorni l’ex Barca potrebbe essere accompagnato anche da Carles Perez e Borja Mayoral. Quest’ultimo si è presentato mercoledì in conferenza stampa con le idee chiare: “Non mi sento la riserva di Dzeko”. E Fonseca su di lui ci ha già lavorato molto in questi giorni. Le quotazioni dell’ex Real Madrid, dunque, salgono, così come quelle di Carles Perez. Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko, invece, potrebbero rifiatare dando comunque una mano a gara in corso. Cambierà leggermente anche il modo di attaccare l’area. Non più due trequartisti dietro la punta, ma due esterni a servire Borja Mayoral. Pedro e Carles Perez, d’altronde, nascono ali e solo con la Roma sono stati adattati a giocare vicino alla punta. In panchina poi ci sarà un'altra quota spagnola, quella composta da Pau Lopez e Villar. In totale sono cinque i giocatori in rosa provenienti dalla penisola iberica, mai così tanti nella storia del club.