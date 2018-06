Roma-PSG, asse caldo: dopo Pastore Monchi punta Areola

© foto di J.M.Colomo

Non solo Javier Pastore, calciatore che può già considerarsi un nuovo calciatore della Roma. Il club giallorosso - scrive il Corriere dello Sport - è in contatto con il Paris Saint-Germain anche per un altro calciatore: si tratta del portiere classe '93 Alphonse Areola. Per il giocatore di origini filippine in questo momento è duello tra la società capitolina e il Napoli.