La lite di sabato a Ferrara, Dzeko scatenato nel faccia a faccia con El Shaarawy, rimane d’attualità a Trigoria. Il più arrabbiato è il Faraone, infuriato anche con Ranieri e con la società che non lo ha tutelato dopo l’aggressione del centravanti davanti ai compagni. Il Messaggero scrive che l'ex Milan e Monaco prende tempo con la dirigenza capitolina che, da qualche settimana, è pronta a rinnovargli il contratto. L'attaccante vuole prima confrontarsi con i dirigenti su quanto è successo sabato allo stadio Mazza, mentre un confronto con Dzeko non c'è ancora stato perché Edin è volato in Bosnia da Bologna con un jet privato per raggiungere la sua nazionale. El Shaarawy, comunque, ne fa una questione di principio, conoscendo le intenzioni del club giallorosso che non vuole confermare Dzeko, ma lui.