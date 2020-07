Roma, quale futuro per Pellegrini e Zaniolo? Ancora non c'è traccia del 'progetto ambizioso'

All'interno della Roma regna "solo la confusione" scrive oggi Tuttosport descrivendo il clima all'interno del club giallorosso. Pellegrini e Zaniolo sono i due gioielli che la società vorrebbe tenere in vista del futuro, ma entrambi stanno attendendo quel progetto "molto ambizioso" che gli era stato promesso negli ultimi mesi e di cui non c'è traccia dalle parti di Trigoria. Il rischio è che alla fine anche loro debbano essere messi alla porta in nome dei conti, con buona pace delle ambizioni dei tifosi, ormai solo in attesa che cambi proprietà rimandata a data da destinarsi a causa del Covid.