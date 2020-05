Roma, quando gli stipendi tagliati diventano premi. Champions e non solo, le tre fasce di incentivi

La Roma da un mese ha trovato l’accordo sugli stipendi con i giocatori. La squadra, guidata, da capitano Dzeko, è venuta incontro alle esigenze della società, accettando la proposta di decurtazione e di fatto ha condiviso i danni procurati dal Covid-19. Il taglio ha riguardato anche Fonseca e lo staff tecnico. I giocatori hanno rinunciato a quattro mensilità, di cui una definitiva e altre tre che invece saranno spalmate sui contratti delle prossime stagioni. Complessivamente per la Roma si tratta di un risparmio sul bilancio di 50 milioni, per restituirne 40 nei prossimi esercizi di gestione.

Tre fasce - I riflessi sul bilancio sono significativi - sottolinea il Corriere dello Sport - e la società può ammortizzare i mancati ricavi. Ma nell’accordo raggiunto più di un mese fa è stata aggiunta una clausola, che prevede la possibilità di rimettere in pagamento già in questa stagione i tre stipendi spalmati. Se si tornasse a giocare il campionato regolare e la squadra raggiungesse determinati obiettivi gli stipendi di aprile, maggio e giugno verrebbero riattivati sotto forma di premi, mentre quelli di marzo sono stati soppressi e non saranno recuperati. In caso di qualificazione in Champions League si recuperano tre stipendi, per l’Europa League due, mentre uno solo per quindici punti conquistati dalla ripresa.