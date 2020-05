Roma, quando la Premier ti sorride: da Maicon a Dzeko quanti affari. Pedro l’ultima tentazione

In un momento di grande incertezza come quello che sta vivendo il calcio italiano, una cosa sembra sicura: la richiesta di Fonseca a Petrachi per Pedro del Chelsea. Non è ancora chiaro quando scatterà il prossimo mercato, ma sicuramente lo spagnolo andrà a scadenza di contratto e non rinnoverà con i blues. Ha già aperto le porte a una nuova esperienza e la Roma lo avrebbe portato volentieri nella Capitale già lo scorso gennaio se ci fossero state le condizioni necessarie. Presupposti che potrebbero materializzarsi in estate.

AFFARI - D’altronde negli ultimi anni l’asse tra Italia e Inghilterra è sempre stato molto caldo come testimoniano non solo le tante cessioni di lusso, vedi Lamela, Salah e Alisson. La Roma, infatti, quando ha pescato in Premier League lo ha fatto sempre bene e a prescindere dal direttore sportivo. Soprattutto con l’avvento della proprietà americana si sono moltiplicate le operazioni in entrata dal campionato britannico. Negli ultimi 7 anni sono arrivati 11 calciatori e di questi solamente Ashley Cole può definirsi un flop. Tutti gli altri hanno contribuito alla causa giallorossa, a partire dai parametri zero che hanno fatto le fortune di Trigoria come Maicon e Kolarov (entrambi arrivati dal Manchester City). Di affari low cost ce ne sono stati anche altri. Sabatini, per esempio, per due anni consecutivi è riuscito a ottenere le prestazioni di Szczesny senza doverne pagare il cartellino. Con l’Arsenal poi i rapporti erano nati un paio d’anni prima con l’arrivo di Gervinho, fortemente voluto da Garcia e con un impatto incredibile sulla Serie A. Senza dimenticare Fazio, arrivato per 4 milioni dal Tottenham e diventato titolare inamovibile per 3 stagioni. I colpi migliori, per distacco, restano Salah e Dzeko. Il primo è stato poi rivenduto al Liverpool per 50 milioni, mentre il secondo è diventato il capitano della Roma e uno dei bomber più prolifici della storia del club con 102 gol. L’estate poi potrebbe portare non solo Pedro perché Petrachi dovrà lavorare ai riscatti di Smalling e Mkhitaryan, altri due giocatori arrivati la scorsa estate da Manchester United e Arsenal e ritenuti fondamentali per Fonseca.