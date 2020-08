Roma, quanti esuberi. Da Under a Florenzi il tesoretto per i rinnovi di Pellegrini e Zaniolo

Il futuro diesse della Roma avrà un bel da fare, nel frattempo De Sanctis (con l’aiuto dell’agente Giuffrida e di Fienga) sta provando a sfoltire una rosa che conta tantissimi esuberi. Non può essere più definito così Pastore, operatosi martedì all’anca a Barcellona e ora in attesa di capire se potrà riprendere a giocare con i giallorossi. Tra il club e il giocatore c’è una specie di gentleman agreement che per ora non prevede la rescissione del contratto in attesa di capire come tornerà una volta completato il percorso di riabilitazione.

PLUSLVALENZE - Le operazioni in uscita restano tante e già in porta potrebbe esserci un gran via vai. La Roma, infatti, cerca acquirenti per Pau Lopez in Inghilterra, ma l’elevato costo del cartellino non sta aiutando a far decollare l’operazione. Mirante ha ancora un anno di contratto e lo rispetterà restando il secondo, mentre Fuzato verrà girato in prestito per fare esperienza: sul brasiliano c’è il Gil Vicente. In difesa anche sono tanti i profili in bilico. Se Cetin ha già svolto le visite con l’Hellas andando in prestito a Verona, la Roma ha anche chiuso la trattativa con il Cagliari per la cessione a titolo definitivo di Jesus. Difficile la permanenza di Fazio per il quale si cerca una destinazione in Liga, mentre a centrocampo prende corpo lo scambio Diawara-Torreira con l’Arsenal. Under e Kluivert hanno tante richieste (soprattutto in Premier League) ma il turco potrebbe restare in Serie A con il Napoli pronto a mettere sul piatto 30 milioni. La sua cessione, unita a quella dell’olandese, serviranno a confermare Zaniolo e Pellegrini rinnovandogli il contratto. Già certo di restare è Dzeko, mentre per Perotti sono stati avviati dei contatti con il Fenerbahce. Prestito finito e ritorno all’Atletico Madrid per Kalinic.

PRESTITI - Il lavoro della Roma, però, non finisce qua perché ci sono anche diversi prestito che sono tornati nella Capitale e che andranno reindirizzati per continuare ad alleggerire il bilancio. A partire da Olsen che nella Capitale sarà solo di passaggio. Il Celtic lo vorrebbe in prestito e lasciando ai giallorosso parte dello stipendio da pagare, ma per il momento non c’è accordo. Addio vicino anche per Florenzi: su di lui ci sono Siviglia, Atalanta e Fiorentina. Diversa la situazione di Schick perché i 29 milioni previsti dal diritto di riscatto sembrano troppi per il Lipsia e per questo non tratterrà il giocatore che ha comunque estimatori in Liga e Bundesliga (Bayer Leverkusen ed Hertha Berlino su tutti). Complicata anche la situazione di Karsdorp che ha richieste in Turchia che per il momento non soddisfano il ragazzo. Nzonzi, invece, rimarrà un altro anno in prestito al Rennes, Gonalons è stato già riscattato dal Granada per 4 milioni e bianca è finito al Zulte Waregem.