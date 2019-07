Roma, quanto vale la mediana. Veretout, Cristante e Diawara: ecco il tesoro di Fonseca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma di Fonseca, ma soprattutto il centrocampo, prende forma. Ieri gli arrivi di Diawara e Veretout. Il primo era stato già reso ufficiale, mentre per il secondo il comunicato è arrivato subito dopo le visite mediche fatte in mattinata a Villa Stuart. Operazione da 19 milioni per il francese, da 21 per il guineano. Un totale di 40 milioni ai quali vanno aggiunti i 30 dello scorso anno di Cristante. Insomma, una mediana giovane, ma di esperienza in Serie A e che vale tanto.

VOGLIA - C’è poi un trait d’union nelle due operazioni in entrata di Petrachi. “Voglio vedere in tutti i calciatori che vestiranno la maglia della Roma lo stesso entusiasmo di Spinazzola” aveva detto il diesse. E’ stato accontentato. Perché se Diawara ha rinunciato a tanti giorni di ferie dopo l’impegno in Coppa d’Africa, Veretout ha rivisto il suo ingaggio dopo aver raggiunto inizialmente un’intesa con la Roma che gli avrebbe portato più soldi. Entrambi convinti poi dalla chiamata di Fonseca e dal progetto tecnico che sta nascendo.

COMPLEMENTARI - I due acquisti sono pensati per giocare insieme. Cristante sarà il jolly e potrà prendere indifferentemente il posto dell’uno o dell’altro. All’ex Napoli spetterà il palleggio a metà campo, diventerà il metronomo della squadra e i dati sono piuttosto incoraggianti. Negli ultimi due anni di Serie A, tra i calciatori con almeno 1000 passaggi effettuati, è il primo per percentuale di riuscita con 92,8. Veretout, invece, nello stesso lasso di tempo è il secondo giocatore, dietro Pjanic, per occasioni da gol create. Dunque affidabilità e pericolosità insieme. Ieri hanno sostenuto il primo allenamento durante l’amichevole dei compagni contro il Trastevere. Nei prossimi giorni Fonseca inizierà a lavorarci di più in attesa anche di sfoltire un centrocampo fin troppo affollato. Coric, Nzonzi e Gonalons saranno i primi a lasciare.