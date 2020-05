Roma, quarto ciclo di tamponi per staff e calciatori. Proseguono gli allenamenti individuali

Riaprono bar, parrucchieri, negozi e ristoranti, ma il mondo del calcio resta fermo. Trigoria spalanca i suoi cancelli ai calciatori, ma questa mattina nulla è cambiato rispetto alla scorsa settimana. La Roma, infatti, si è uniformata al resto della Serie A continuando con gli allenamenti individuali. Niente ritiro come stabilito inizialmente e quarto giro di tamponi per staff e calciatori con l’aiuto del Campus Biomedico.

In attesa che il CTS si esprima sul protocollo per gli allenamenti di squadra rivisto dalla Lega e dalla Figc, Fonseca, dopo i due giorni di riposo concessi, può iniziare ad alzare quantomeno i ritmi. Senza forzare troppo per evitare che ci possano essere degli infortunati, ma qualche esercizio in più è permesso (anche con la palla) e si è visto, anche componendo piccoli raggruppamenti mantenendo comunque il distanziamento sociale sul terreno di gioco.