Roma, quattro lacune da colmare ma solo due innesti in programma

Roma in difficoltà e mercato di gennaio alle porte. Si divide su questo binario parallelo il momento attuale del club giallorosso. La qualificazione in Champions League garantisce nuovi introiti, ma secondo Il Messaggero, il piano operativo del club capitolino prevede solo due rinforzi nella sessione invernale. Le necessità della rosa sembrano, però, ben più ampie. Lo stesso quotidiano capitolino parla di centrale difensivo, regista, attaccante esterno e centravanti quali lacune da coprire. A gennaio, però, come detto l'idea è quella di inserire solo due pedine: la mezzala con Rabiot in cima alle preferenze e l'attaccante: centrale in caso di cessione di Schick o laterale in caso contrario.