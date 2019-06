Roma, quattro nomi per la porta. Ma Olsen è difficile da sistemare

© foto di Federico Gaetano

La Roma è alla ricerca di un portiere titolare. Confermato Antonio Mirante come dodicesimo, i giallorossi hanno individuato in Pau Lopez dell'Espanyol il profilo ideale anche se è aperta anche la pista italiana, con Salvatore Sirigu in pole position. Il sardo è stato protagonista di una grande stagione al Torino e che il nuovo ds Gianluca Petrachi lo conosce molto bene. Altro nome caldo è quello di Alessio Cragno mentre è più defilato Perin, chiuso da Szczesny alla Juventus e che a 26 anni sa di non poter buttare via un altro anno giocando saltuariamente e in partite di minor importanza

Grana Olsen C'è sistemare però Robin Olsen. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i colloqui con club inglesi e tedeschi non hanno portato a offerte convincenti o comunque che possano evitare minusvalenze. Per questo si potrebbe valutare anche l'ipotesi prestito.