Roma, quattro passi avanti guardando indietro: addio 2020, bentornato 2019!

Roma-Lecce 4-0 (13’ Under, 37’ Mkhitaryan, 70’ Dzeko, 80’ Kolarov)

La Roma di Paulo Fonseca torna finalmente a sorridere: 4-0 al Lecce e ritorno a una vittoria che in campionato mancava addirittura da più di un mese (1-3 a Genova col Genoa dello scorso 19 gennaio).

Vincere e convincere - Il segnale più incoraggiante, insieme alle quattro reti e ai tre punti in classifica che rimettono prepotentemente nel mirino l'Atalanta e la Champions League del prossimo anno, è stata proprio la prestazione della squadra capitolina: vincente e convincente come nella prima parte della stagione e ben lontana invece dagli incubi e le insicurezze di quest'avvio di 2020. Prima del poker coi salentini, d'altronde, nel nuovo anno la Roma aveva ottenuto solamente un successo in Serie A e due tra Coppa Italia (2-0 al Parma del 16 gennaio) ed Europa League (1-0 al Gent del 20 febbraio). Nel mezzo, ben sei sconfitte e un solo pareggio in undici partite complessive. Un trend negativo - non c'è che dire - che in poche settimane ha però messo interamente in discussione tutto l'ambiente Roma: dalle idee tattiche del suo allenatore fino al valore indiscusso tanto dei suoi giovani talenti (Pellegrini) come dei suoi senatori (Dzeko e Kolarov).

I numeri - Se è vero che la Roma del 2019 aveva ottenuto ben dodici vittorie con sette pari e appena tre sconfitte, il ko casalingo col Torino del 5 gennaio sembrava così aver rotto il giocattolo di Fonseca in modo irreparabile. Ebbene, quel giocattolo proprio stasera ha riniziato a funzionare anche in campionato dopo la coppa, mettendo a tacere tante critiche e riconquistando un po' di sana, meritata, serenità in vista del prosieguo della stagione. Per continuare a lavorare con equilibrio e due obiettivi (quarto posto Champions e vittoria dell'Europa League) ancora pienamente alla portata. Addio 2020, dunque. Bentornato 2019!