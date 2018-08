Roma, Radonjic al Marsiglia frutta tre milioni ai giallorossi

© foto di Federico Gaetano

Come riferito da Il Tempo oggi in edicola, Nemanja Radonjic ha raggiunto un accordo con l'Olympique Marsiglia, che ha acquistato il suo cartellino dalla Stella Rossa per 11 milioni più 1 di bonus. Un trasferimento che interessa anche la Roma, in quanto vi era una clausola che garantiva ai giallorossi il 10% della futura rivendita dal 2019 in poi; verificatasi la cessione con un anno d'anticipo, Monchi ha raggiunto una nuova intesa con i serbi e col Marsiglia, riuscendo ad alzare al 25% il compenso in favore dei giallorossi, per una cifra pari a quasi 3 milioni.