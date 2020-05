Roma, Raiola al centro del mercato. Tra acquisti e cessioni, l'agente può dare una grossa mano

L'edizione romana de Il Corriere della Sera fa il punto sulle trattative di mercato che la Roma sta provando a imbastire. Nonostante le difficoltà incontrate da Gianluca Petrachi in questi primi mesi, la società giallorossa potrebbe ricevere un aiuto da Mino Raiola, che potrebbe agevolare alcune entrate ed uscite.

Tutti gli uomini dell'agente - Ai capitolini servono plusvalenze e per questo motivo il potente agente è all'opera per cercare acquirenti per Justin Kluivert. Ma Raiola è anche l'agente di Giacomo Bonaventura, Henrikh Mkhitaryan e Moise Kean. Il primo si svincolerà dal Milan al termine della stagione, mentre l'armeno resterebbe volentieri a Roma ma sarà impossibile rinnovare il prestito perché il contratto con l'Arsenal scade nel 2021. Per l'attacco si cerca l'intesa con l'Everton per l'ex Juventus: i Toffees cederebbero il giocatore in prestito solo inserendo l'obbligo d'acquisto.