© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il pareggio ottenuto con il Sassuolo: "Questo pareggio ci esclude virtualmente dalla Champions League. Ci abbiamo provato in tutte le maniere, purtroppo è andata così. Non posso rimproverare niente ai ragazzi, hanno dato il massimo. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, la partita è stata molto intensa. Dobbiamo fare tre punti contro il Parma per entrare in Europa, dobbiamo vincere per De Rossi e per i tifosi. Il nostro pubblico vorrà far vedere il loro amore per Daniele e per la Roma".