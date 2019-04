© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di oggi rivela il succo del discorso fatto ieri da Claudio Ranieri alla squadra durante il primo allenamento in vista della gara contro la Fiorentina: "Avete qualità, ma dovete dimostrare di saperle tirare fuori e di fare gruppo, altrimenti non si va lontano". Per la Roma e per il tecnico la sfida ai viola sembra essere davvero l'ultimissima chiamata in ottica Europa.