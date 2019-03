© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato così ai microfoni di Radio Rai: "Abbiamo giocato contro una grande squadra che è in un momento di grande gioia nel giocare, non è facile, noi siamo in un momento opposto, prendere gol al primo assalto, riuscire a mettere il pareggio ma prendere di nuovo gol a inizio secondo tempo ucciderebbe qualunque squadra soprattutto una come la nostra in questo momento. Fa tutto gioco, ci sono diversi giocatori infortunati costretti a giocare e non sono al 100% ma nemmeno al 60% e alla lunga la paghi. Noi ora dobbiamo stare calmi e compatti perché ogni due giorni giochiamo una partita. Quando stai dentro le idee te le schiarischi totalmente, so che devo lavorare, che devo fare molto, mi auguro che finiscano questi infortuni e possa allenare questa squadra durante la settimana. Perché sono qui? E' il minimo che posso fare per la mia squadra, non è facile, ma se non fosse stata facile non mi avrebbero chiamato".