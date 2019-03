Roma, Ranieri cambia subito: fasce rivoluzionate nel secondo tempo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri non è soddisfatto dal primo tempo della sua Roma, in svantaggio per 1-0 contro la SPAL. E non lo nasconde: al rientro in campo dei giallorossi, infatti, vi sono due volti nuovi: dentro Zaniolo per Kluivert e Perotti per El Shaarawy.