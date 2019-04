Roma, Ranieri: "Ce la giocheremo fino alla fine, Zaniolo non è al 100%"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro l'Inter, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "E' stata una gara intensa, difficile, l'Inter è in un ottimo momento, anche noi ma non stiamo benissimo come vorrei, avrei voluto qualche ripartenza più ficcante, solo Handanovic poteva prendere la palla sull'ultima ripartenza. Abbiamo chiuso tutti gli spazi, con il cross sono stati bravi, portavano un uomo in più largo ed è rimasto solo Perisic. Zaniolo fuori? Non è al 100% e Under sta uscendo fuori, volevo vederlo nei primi 45%, ha fatto una gara sufficiente, ma devono migliorare molto tutti e due. Kuivert? Mi fido di lui, gli dico sempre: "Fatemi vedere come giocavate all'Ajax'. Ha fatto due tre cose importanti. Calo fisico nella ripresa? Ci siamo chiusi troppo, dovevamo essere bravi a gestire il pallone e fare le scelte giuste, non sempre siamo riusciti a farlo, l'Inter ci ha stoppato con falli tattici intelligenti. Da quando sono arrivato c'è sempre qualcosa da rimodellare, l'importante è aver raggiunto gli altri lì davanti e ora ce la giocheremo fino alla fine".