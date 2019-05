Roma, Ranieri: "Champions? Siamo in corsa e ci vogliamo provare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo sulla Juventus, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Siamo in corsa, vogliamo tentare fino in fondo ad avere la coscienza apposto. La volata per l’Europa è bella, il campionato è elettrizzante. Devo ringraziare tutta la squadra e in particolar modo Mirante che ci ha tenuto in partita con due parate”.

Non è peccato attendere e ripartire?

“Assolutamente no. Se tu hai l’umiltà e il sapere quello che può dare la tua squadra devi cercare di farla rendere al meglio. Le cose che avverto in allenamento mi dicono che questa è la cosa migliore da fare”.

Era necessario dire che tu vai via a tre giornate dalla fine?

“I giocatori lo sapevano già dall’inizio. Mi era stato offerto un posto dopo come direttore sportivo ma io ho passione per fare il mio lavoro e andare in campo. Mi è sembrato giusto fare chiarezza”.

Chi è migliorato di più?

“Io non l’ho seguita prima la Roma. Potete dirlo più voi che io. Mi dicono che i difensori si vedono più sicuri, io ho cercato di far stare la squadra più compatta. Io credo che bisogna tirare fuori il massimo dai propri giocatori. Io non credo in un dogma calcistico”.

Zaniolo?

“Durante gli allenamenti vedevo che non era così splendido mentre questa settimana l’ho visto bene e l’ho messo nel suo ruolo. Lui è una mezzala, può giocare trequartista, non è un’ala ma io in quel momento avevo bisogno di lui sull’esterno destro”.