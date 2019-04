© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Sampdoria, ha parlato anche delle sue scelte relative ai portieri: "Mirante ha fatto bene e penso di confermarlo. Cambiare spesso non è positivo, sono sempre restio a fare sempre avvicendamenti nel ruolo di portiere. Olsen continua comunque ad avere la mia fiducia ma non posso mettere un portiere diverso in ogni partita".