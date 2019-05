Roma, Ranieri: "Darò il 100% fino alla fine. Poi non sarà più compito mio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, durante la conferenza stampa di oggi a due giorni dalla sfida contro il Genoa, ha dato una risposta tra le righe relativa al suo futuro, rispondendo a una domanda sui tifosi che gli hanno dedicato uno striscione: "Sono venuto qui per aiutare la squadra. Sono un uomo di campo e tutto il resto non conta. Voglio fare il massimo in base a quello che mi è stato chiesto, poi non sarà più compito mio. I tifosi ci stanno aiutando".