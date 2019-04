© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Roma Claudio Ranieri dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Il calcio è uno sport di squadra, è importante che tutti quanti si aiutino. La Samp è una squadra che gioca bene al calcio, è difficile pressarla, avevo chiesto ai miei di stare stretti per non stare in inferiorità numerica. Al di là del risultato sono soddisfatto”.

De Rossi? “È un condottiero. Si fa seguire e questo mi rende felice. Alla squadra io chiedo spirito di sacrificio. Ho chiesto alla squadra di essere squadra e di stare compatta nei momenti più difficili. L’importante è continuare su questa falsariga. Contro il Napoli avevamo corso di più, ma non l’avevamo mai presa. Con la Fiorentina è andata meglio, oggi ancora meglio. Dobbiamo andare avanti così e sperare che arrivino i risultati”.

Kluivert? “È un ragazzo di 18 anni, è normale che uscendo per la prima volta di casa abbia difficoltà, soprattutto in una città come Roma che chiede tutto e subito. È un ragazzo bravo e disponibile, spero possa crescere ancora. Non dobbiamo pensare alla Champions anche se i ragazzi ovviamente ci pensano. Un passo alla volta e alla fine tireremo le somme di quello che siamo riusciti a fare”.