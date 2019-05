Roma, Ranieri: "De Rossi out perché non al 100%, pronto per il Parma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, dopo lo 0-0 di Reggio Emilia sul campo del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RomaTv: "Siamo dispiaciuti perché le abbiamo provate tutte, con qualità e corsa. Non è facile mettere sotto una squadra come il Sassuolo. Mai come oggi abbiamo creato ma non abbiamo segnato, peccato. Dobbiamo però crederci, al di là dei risultati. Chiedo che si lotti fino all'ultimo accettando poi il responso del campo, chi gioca a calcio non vuole perdere neanche in allenamento. Ci sono annate storte, guardate Dzeko che quest'anno non ha fatto gol che solitamente fa. Sono mancati i suoi gol, ovviamente non è per dare la colpa a lui, con quelli ora saremmo in Champions. De Rossi? Non stava al 100%, non potevo rischiarlo per sprecare un cambio. Aveva fatto 3 allenamenti, la prossima settimana li farà tutti e sarà pronto per la partita contro il Parma. Come risollevare la Roma? Tante squadre si stanno rinforzando, vedremo che piani avrà questa società con il nuovo allenatore. Bisognerà vedere i giocatori che andranno bene alle sue idee tattiche. La Roma ha ottimi giovani, la squadra è buona".