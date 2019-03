© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko non sta certamente vivendo uno dei periodi più floridi della sua carriera, perlomeno a livello realizzativo. Incalzato sul tema nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Roma, Claudio Ranieri ha così analizzato la questione: "Normale un anno no per i bomber. Quando gli allenatori fanno le squadre guardano chi segna e che media gol ha nella sua carriera. Anche Batistuta, Pruzzo, i più grandi attaccanti hanno avuto questo momento. Mancano dodici partite, vediamo".