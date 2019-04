© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato anche di Edin Dzeko nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Sampdoria: "L'ho visto muoversi bene, con volontà e determinazione. Non ha fatto gol, quest'anno non ne sta facendo tanti, ma nella vita di un bomber ci può stare. Un conto è quando le cose vanno bene un altro è quando non si segna: in quest'ultimo caso manca poi la serenità".