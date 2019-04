Roma, Ranieri: "Dzeko-Schick assieme? Sceglierò solo uno dei due"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato in vista della sfida di campionato contro l'Udinese parlando così dei suoi attaccanti: "Quanto mancano i gol di Dzeko? I gol del goleador principe di una squadra, quando non li fa mancano sempre. Quando hai un goleador che ti abitua a stare sui 18-20-25 gol, l'anno che non viene pesa. Gioca bene e sempre con impegno. Dzeko-Schick? A me piace giocare con due attaccanti in avanti, ma credo che l'Udinese voglia questo. Sceglierò uno dei due".