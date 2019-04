Roma, Ranieri e gli eventuali sostituti: idee londoners. Ma serve il ds

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra le squadre di vertice della nostra Serie A, la situazione più ingarbugliata sembra essere quella di casa Roma. L'esonero di Di Francesco e l'arrivo di sir Claudio Ranieri non ha dato i frutti sperati, almeno per il momento, con la squadra che continua a perdere terreno dalle posizioni di vetta. Oltre alla questione panchina, la dirigenza della Roma deve fare i conti con la sostituzione di Monchi dopo l'addio delle scorse settimane al dirigente spagnolo. Un gioco di incastri complesso, che inevitabilmente avrà ripercussioni anche sulla scelta del prossimo allenatore. Massara sta portando avanti il quotidiano e potrebbe pure essere confermato, magari con un Francesco Totti nel ruolo di dt. Piace Luis Campos del Lille (ma le recenti dichiarazioni di gradimento verso la Lazio non aiutano), così come Piero Ausilio (il quale resta comunque ad un passo dal rinnovo con l'Inter) e Gianluca Petrachi.

IL FUTURO DI RANIERI - Tutto sembra già scritto. Ranieri è arrivato in una situazione di caos con un obiettivo ben preciso: normalizzare la situazione e condurre la barca nel porto sicuro della Champions League senza troppi scossoni. A prescindere dal raggiungimento o meno dell'obiettivo, come detto, il suo futuro sembra già deciso. E salvo colpi di scena ad oggi non prevedibili non sarà sulla panchina giallorossa. Ma magari comunque a Trigoria, visto che sullo sfondo aleggia un possibile ingresso in dirigenza. Ma ogni discussione in merito è stata rimandata a fine stagione, quando tutto sarà più chiaro sia a livello di classifica che di riassetto dirigenziale.

LE PRIME SCELTE - Il primo nome per il dopo Ranieri è quello di Maurizio Sarri. Alcuni contatti informali in merito ci sono già stati, con lo stesso Sarri che gradirebbe la destinazione giallorossa per una questione di qualità della rosa e prospettive a lungo termine. Ma ad oggi Sarri è il tecnico del Chelsea e un suo addio ai Blues a fine anno non è ancora così scontato. Possibile, probabile per qualcuno, ma non certo. Soprattutto se il club londinese dovesse arrivare in Champions League. Per dire sì alla causa giallorossa, inoltre, Sarri chiederebbe una cifra vicina a quanto percepito a Londra, ovvero circa 6 milioni di euro. Non pochi.

Si accontenterebbe di qualcosa in meno Gian Piero Gasperini, arrivato ad un vero e proprio bivio della sua carriera: provare a prendersi una squadra da Champions (dopo la fallimentare esperienza con l'Inter) o proseguire con un'Atalanta che sembra costruita appositamente per lui? La prospettiva Roma lo intriga, ma per dire sì servirebbero rassicurazioni sul mercato e soprattutto risposte rapide, nel giro di 2 massimo 3 settimane.

In lizza c'è anche Marco Giampaolo. Il suo lavoro sul campo e l'idea di gioco sono argomenti in suo favore, così come le eventuali richieste d'ingaggio, ma anche in questo caso una parola forte in merito ce l'avrà il prossimo responsabile del mercato giallorosso.

LE ALTERNATIVE - Antonio Conte è il preferito di James Pallotta, voglioso di regalare ai suoi tifosi un allenatore di primissimo piano. Questo basterebbe per inserirlo fra i papabili favoriti, ma l'ingaggio richiesto dall'ex Chelsea frena inevitabilmente ogni sogno di gloria. 12 milioni di euro, spicciolo più spicciolo meno, è la cifra che Conte incassava dal Chelsea. E per sposare la causa romanista le richieste non sarebbero tanto distanti da quella cifra.