Roma, Ranieri e la mancata conferma: "Sono pratico, non ho rimpianti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di quest'oggi, tenuta alla vigilia della sfida Roma-Parma, l'allenatore Claudio Ranieri s'è così espresso sulla decisione della società che non l'ha confermato per la prossima stagione: "Ho sentito questa squadra sempre mia giorno dopo giorno, sfruttando quanto fatto da Di Francesco e l'ho rimodellata secondo le mie idee. Non ci sono rimpianti perché sono una persona molto pratica. Ho lavorato con passione e auguro il meglio a chi verrà dopo di me".