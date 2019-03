© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Roma Tv dopo il ko contro il Napoli: "Il Napoli ha meritato la vittoria, eravamo riusciti a pareggiare non so come a fine primo tempo. Anche una squadra in salute avrebbe faticato dopo aver preso gol all'inizio del secondo tempo. Attualmente non stiamo bene, sotto nessun aspetto. Abbiamo giocatori rientrati da poco che non si sono potuti allenare, posso solo ringraziare Manolas, Kolarov e De Rossi per la disponibilità. Li ringrazio. Loro sono forti e tecnici davanti, appena hanno spazio sono devastanti. Come tirare fuori l'orgoglio? Ho cercato di far reagire la squadra dopo Ferrara, il discorso è arrivato visto che oggi tanti giocatori volevano esserci nonostante non fossero al top della forma. Quando incontri una squadra forte come il Napoli è dura e vai incontro a delle figuracce. Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo quindi curare le falle che si aprono", ha concluso.