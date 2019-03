© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Napoli, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato anche di De Rossi e Kolarov: "Sono due pezzi da novanta. Se dovessi averli entrambi sarebbe una gioia per me, per la squadra e per i tifosi. Devo valutarli, piano piano stiamo recuperando tutti ma non sono al 100%. Devo valutare bene tutte le risorse che ho a disposizione e per come sono io preferisco non rischiare i giocatori. Valuterò ogni scelta che farò".