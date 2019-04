© foto di Federico Gaetano

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina prevista per domani alle ore 21 presso lo stadio Olimpico: "La squadra sta vivendo un momento particolare. Ho visto tutti i numeri del match, abbiamo gli stessi dati del Napoli ma noi non abbiamo giocato da squadra. Questo è causato dalla mancanza di fiducia. Voglio una squadra che sappia reagire alle avversità. Potrei giocare anche io quando le cose vanno tutte bene, invece ci vuole un aiuto reciproco per uscire da questo momento".