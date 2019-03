© foto di Federico Gaetano

A due giorni dalla sfida contro il Napoli, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa, affrontando anche l'argomento relativo alle condizioni fisiche di Manolas: "Non voglio rischiare. Kostas rientrerà in gruppo oggi. tutti vogliono giocare e vogliono esserci e questo mi dà grande soddisfazione. Non posso mettere tutti gli infortunati insieme, devo valutare. Manolas mi ha detto che vuole giocare, ma devo decidere. Chi al suo fianco tra Fazio e Marcano? vanno bene entrambi".