© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa del momento che sta attraversando la squadra e delle idee per ripartire dopo questo momento di crisi: "Sto pensando 25 ore al giorno come migliorare e cambiare questa squadra, credetemi sto pensando a tutto. Devo valutare tutto, da chi è più bravo nell'uno contro uno a chi è più pronto fisicamente. Tutte le considerazioni del caso mi porteranno a fare le scelte per domani. Quando le cose vanno bene, qualsiasi giocatore metti dentro, l'orologio funziona, quando non vanno, i giovani ci devono stare ma ci devono essere anche tanti giocatori d'esperienza che possano guidare gli altri".