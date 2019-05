Roma, Ranieri: "Per la Champions servono 5 gol al Parma. Ci proveremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parlando al sito ufficiale della Roma, Claudio Ranieri ha analizzato il finale di campionato della squadra e la rincorsa al quarto posto che vale Champions League: "C’è ancora una possibilità remota di farcela. Bisognerà fare cinque gol e vedere ai risultati delle altre? E noi ci proveremo. Io sono fatto così, come carattere non mollo mai e devo provarci fino in fondo. Se non ci riusciremo faremo i complimenti agli altri. Questa squadra ha lottato per cercare di entrare in Champions League. Come ho già detto, ci sono delle annate positive e negative. È come in agricoltura: il contadino può fare sempre lo stesso lavoro, ma ci sono annate in cui il vino è meraviglioso e annate in cui esce diverso da come lo si vorrebbe. Dipende da mille fattori. Purtroppo è andata così, ma l’impegno, l’abnegazione e il senso di appartenenza ci sono sempre stati".