© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato anche dei giocatori giallorossi infortunati: "Santon avrà la risonanza oggi, ho paura che sia qualcosa di grave. È un ragazzo indistruttibile, non si ferma mai. Per essersi fermato deve esserci qualcosa di importante. Perotti non ha nulla di grave, ma non è disponibile per domani, spero di riaverlo la prossima volta. El Shaarawy è recuperato, Pastore no, Florenzi rientrerà con me la prossima settimana".