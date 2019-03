© foto di Imago/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, il neo allenatore giallo-rosso Claudio Ranieri ha anche tracciato la sua visione di Patrik Schick, attaccante più pagato nella storia della Roma ma che fin qui non ha raccolto quanto sperato: "Schick e Dzeko per me devono giocare assieme. Schick l'ho visto entrare con rabbia e volontà ad Oporto: ha una qualità incredibile, è fortissimo, velocissimo e tecnico. Se si sblocca, e ci è vicino, i tifosi si innamoreranno di questo ragazzo".